MONTELIBRETTI – Ritiro tessere elettorali

A partire dalla giornata di mercoledì 29 settembre, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 sarà possibile effettuare il ritiro delle nuove schede elettorali presso la delegazione Comunale di Borgo Santa Maria.

Le persone che possono ritirare le tessere sono i nuovi maggiorenni e tutti coloro che non hanno mai avuto precedentemente la scheda. Tutti coloro che invece dovranno rinnovare la tessera elettorale o procedere al nuovo ritiro, per smarrimento o esaurimento spazi per il timbro, dovranno recarsi presso l’ufficio elettorale comunale sito al piano terra del Municipio.