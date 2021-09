Monterotondo – Anche i Bersaglieri di Monterotondo-Mentana al 68° Raduno Nazionale

La sezione Bersaglieri di Monterotondo-Mentana Romualdo Federici era presente con il proprio stendardo al 68° Raduno Nazionale dei Bersaglieri, che celebra quest’anno i 151 anni della Breccia di Porta Pia.

La prima giornata è iniziata con la cerimonia dell’alzabandiera nell’atrio di Porta Pia, accanto al monumento ad Enrico Toti, e al Medagliere Nazionale esposto per l’occasione. La foto mostra a destra il Presidente Gen. Antonio Capobianco, già comandante del 1^ Battaglione La Marmora di stanza a Civitavecchia, e a sinistra il Vice Presidente Ten. Marco Di Andrea, già del 14^ Battaglione Sernaglia. Il Segretario della Sezione Felice Pierannunzio ha curato tutta l’organizzazione. La Fanfara di Magenta ha accompagnato il rito con un toccante Inno Nazionale, fra gli applausi dei presenti in cappello piumato e tanti entusiastici cittadini.

La cerimonia ha avuto un seguito all’Altare della Breccia, con la deposizione di una coron davanti alla stele che ricorda il luogo sacro, varcato dai Bersaglieri il 20 settembre 1870. Tra le note del Flik Flok della Fanfara un gruppo di cittadini ha voluto rendere omaggio alla Breccia e salutare i Bersaglieri del “Leggendario Settimo”, in uniforme storica, schierati intorno alla Stele.