Tutti i social network sono down.

Alle ore 18:00, di consueto, la redazione di Tiburno.Tv va in onda con il TG Tiburno. Ebbene sembra un tiro mancino, ma proprio nel giorno delle elezioni – quindi con un via vai di notizie piuttosto fluente – i social di Zuckemberg sono andati in cosiddetto “down”. La cosa divertente è che l’unica piattaforma che è riuscita a comunicare il disservizio dei rivali è Twitter che, se da una parte viene ritenuto da qualche anno un social “obsoleto” (poichè privo di stories, dirette, reels), dall’altra, fra tutti quanti, è il più duro a morire… o andare giù. Questo, infatti, registra puntualmente delle impennate di visualizzazioni e accessi proprio nei momenti in cui tutti gli altri sono KO.

La nostra diretta anrdà comunque in onda sul nostro canale di YouTube ma, appena Zuckemberg risolverà i problemi dei suoi social, potrete trovarla anche su Facebook.

L.R.