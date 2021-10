Elezioni comunali 2021: i risultati negli altri comuni del Nord-Est

+++ AGGIORNAMENTO ORE 18.15 +++

JENNE

A Jenne confermato il sindaco uscente, Giorgio Pacchiarotti – lista Vivere Jenne, che ha ottenuto 172 preferenze (58.90%) contro le 120 di Gian Pietro La Torre (41.10%), lista Uniti per Jenne. Zero voti per Giuseppe Savone – Italia dei Diritti.

CINETO ROMANO

Rieletto sindaco Massimiliano Liani che ha ottenuto un plebiscito di voti. Per il primo cittadino uscente sono arrivati 398 voti (96.14%) contro i 16 ottenuti dallo sfidante Francesco Saverio Palmisano, Italia dei Diritti.

VALLINFREDA

Plebiscito per il candidato Filippo Sturabotti, lista Uniti per Vallinfreda, che ha ottenuto 131 preferenze (94.93%) contro le 7 ottenute dalla sfidante Teresa Trerotola, Italia dei Diritti.

MANDELA

Altra conferma per uno dei sindaci uscenti che si sono ripresentati. Anche a Mandela viene confermato il primo cittadino Claudio Pettinelli, lista Viviamo Mandela, che ha ottenuto 353 preferenze (60.24%) contro i 222 voti di Vincenzo Dante, lista Futuro e Memoria (37.88%). Staccati gli altri due sfidanti: Samantha Innocenti – Italia dei Diritti con 8 voti e Pasquale Cavaliere – Progetto Popolare, 3 voti.

ROCCA SANTO STEFANO

Dalle urne è arrivata una conferma per il sindaco uscente, Sandro Runieri, che con la sua lista Uniti per un Futuro ha ottenuto 481 preferenze (73.89%) contro i 170 della sfidante Marta Dolfi, lista Essere Rocca (26.11%). L’affluenza è stata dell’82.64%).

SAMBUCI

Riconfermato il sindaco uscente Francesco Napoleoni con 354 preferenze (67.43%) sulle 539 totali espresse (affluenza 78.80%). Napoleoni era stato già sindaco di Sambuci prima del commissariamento, la scorsa estate, dovuto alla mancata approvazione del bilancio. Lo sfidante Riccardo Fratini, Sambuci Comunità, ha ottenuto 144 voti (27.43%) mentre le due altre due liste, Errico Rosario – Italia dei Diritti e Luca Cesari – Progetto Popolare, hanno ottenuto rispettivamente 26 ed 1 preferenze.

VIVARO ROMANO

La sindaca uscente Beatrice Sforza è stata riconfermata con 80 voti sui 127 totali (affluenza 80.38%), ovvero il 64.52% delle preferenze. Lo sfidante, Gaetano Cerini lista Realtà Vivarese, ha ottenuto 44 voti (35.48%) e zero preferenze per la terza lista, Paolo Nanni dell’Italia dei Diritti.

CASAPE

Scrutinato l’unico seggio di Casape e viene eletto sindaco Marco Mariani, lista Amore per Casape, con 181 voti su 322 (affluenza 64.53%), ovvero il 61.36%. Alla sua lista vanno anche sette consiglieri.

Secondo lista è Progetto Popolare, Antonietta Capoccini, con 100 voti (33.90%). Solo 14 voti (4.75%) per Italia dei Diritti e la candidata Paola Torbidoni.