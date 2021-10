Adele si confessa a Vogue e presenta il nuovo singolo: “Easy on Me”

Che Adele sia stata al centro di discussioni sul suo corpo e la perdita di peso, questo è un fatto indubbio: molte testate si sono domandate come abbia fatto a perdere peso, quale strano tipo di dieta stesse seguendo e – ovviamente – se stesse passando un periodo di depressione. La popstar inglese, vincitrice di ben 15 Grammy Awards, ha concesso a Vogue UK una lunga intervista all’interno della quale confessa di non aver seguito nessuna strana dieta, ma di essersi semplicemente allenata molto. L’attività finisca, per lei, è stato ciò che le ha permesso di sconfiggere i momenti di ansia che ha vissuto durante la sua vita personale e la sua carriera.

Nella medesima intervista a Vogue, che le ha dedicato la copertina del prossimo numero, Adele preannuncia l’uscita del nuovo album: “30”. Un titolo molto coerente con il progetto discografico di Adele che conta altri tre album: “19”, “21” e “25”. L’uscita del disco è stata preceduta da breve estratto del primo singolo: “Easy on Me”.

L.R.