Viabilità, Nuovo sopralluogo per la strada Mezzaluna – Fonte Nuova

In seguitodell’accordo del 25 febbraio scorsoil Comune di Fonte Nuova e il Comune di Mentana per la realizzazione di una strada intercomunale, che da via della Mezzaluna si ricollega con la zona industriale di Fonte Nuova in via Aurora, la Regione Lazio ha concesso un finanziamento di 1 milione di Euro.il Sindaco di Mentana, Marco Benedetti, il Sindaco di Fonte Nuova, Piero Presutti, e il Sindaco di Monterotondo, Riccardo Varone, alla presenza dell’Assessore regionale ai Trasporti e Viabilità,, hanno, opera che riguarda l’intero quadrante nord-est della Città Metropolitana di Roma Capitale.