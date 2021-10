I giornalisti che hanno combattuto la mafia

Oggi la mafia la ritroviamo in film, libri, serie tv, articoli di giornale, canzoni e video game. Negli anni Cinquanta dello scorso secolo nessuno parlava di mafia. “E’ solo immaginazione” ripetevano in tanti nel profondo sud e non solo. “La mafia non esiste”. Purtroppo, esisteva eccome. Nessuno però trovava il coraggio di parlare di mafia e tantomeno scrivere di mafia, perché le conseguenze erano facilmente immaginabili. I primo cronisti a parlare di mafia sono i giornalisti de “L’Ora” pagando il loro impegno con una serie di attentati, minacce e con la scomparsa di Mauro De Mauro, Cosimo Cristina e Giovanni Spampinato. Oggi, quella coraggiosa redazione si è trasformata in un libro “L’Ora edizione straordinaria” che sarà presentato alle 15 del 14 ottobre nella sala Viola del Lingotto dal cronista Marcello Sorgi.

FGI