Ferrari – De Sousa nella ripresa e la Tivoli vince ancora, anche in Coppa Italia. Sette partite disputate fin qui, sette vittorie. La squadra di Pascucci non si ferma nemmeno di fronte alla Lodigiani e fa dei romani un sol boccone vincendo 2-0 al Comunale Gillaro di Montecompatri. I tiburtini passano quindi il turno degli ottavi e approdano ai quarti, candidandosi a tutti gli effetti per la vittoria finale del trofeo.

di Valerio De Benedetti