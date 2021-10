Mentana – Il programma della “Garibaldina”

Riparte ufficialmente una nuova avventura al timone della “Granfondo La Garibaldina” – Cycle’n’Cycle- Memorial Arnaldo e Maurizio Ciccolini.

Per la prima volta nella storia di questa granfondo, che ha fatto il suo debutto nel panorama ciclistico amatoriale a partire dal 2012, la novità di rilievo è l’istituzione di un percorso unico di 113 chilometri (1650 metri di dislivello) con partenza da Mentana, transito a bivio Molette, bivio Stazzanese, Quattro Strade, bivio Osteria di Moricone, Moricone, Acquaviva, Canneto, Coltodino, Quattroventi, Toffia, Osteria Nuova, Acquaviva, Nerola, Montorio, Bivio Monteflavio, Moricone, Stazzano, Quattro Strade, bivio Sant’Angelo Romano, bivio Pantano e ritorno a Mentana.

SABATO 16 OTTOBRE

– Ore 15,00 apertura villaggio espositivo in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa

– Ore 15,30 – 20,00 verifica iscrizioni e consegna pacchi gara

DOMENICA 17 OTTOBRE

– Ore 6,30 – 8,00 verifica iscrizioni e consegna pacchi gara in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa

– Ore 8,15 apertura griglie in via Einaudi

– Ore 9,00 partenza granfondo in via Einaudi

– Ore 12,30 circa arrivo

– Ore 14,30 premiazioni