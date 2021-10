Mentana – Bentornata Garibaldina

Quella del 2021 sarà l’edizione più apprezzata e desiderata dai tanti partecipanti che il 17 ottobre a Mentana si presenteranno ai nastri di partenza della Granfondo La Garibaldina-Gran Premio Città di Mentana-Memorial Arnaldo e Maurizio Ciccolini.

Dopo la lunga attesa dunque, cresce l’attesa e ferve l’entusiasmo tra gli organizzatori del Gruppo Ciclistico Ciccolini Mentana, nell’intento di riproporre il format delle passate edizioni e tante belle iniziative, il tutto grazie al grande lavoro di squadra tra i soci del gruppo garibaldino e le sinergie con le istituzioni (Comune di Mentana) e gli sponsor (in primis Enervit e Cycle’n’Cycle), in un appuntamento che continua a fare da traino al circuito Fantabici.

La novità

Di rilievo è l’istituzione di un percorso unico di 113 chilometri (1650 metri di dislivello), tra le strade della Sabina Romana e Reatina, in cui si trovano tutti quei mangia&bevi, ma dove è difficile trovare un pezzo di pianura in cui far respirare le gambe.

SABATO 16 OTTOBRE

– Ore 15,00 apertura villaggio espositivo in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa

– Ore 15,30 – 20,00 verifica iscrizioni e consegna pacchi gara

DOMENICA 17 OTTOBRE

– Ore 6,30 – 8,00 verifica iscrizioni e consegna pacchi gara in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa

– Ore 8,15 apertura griglie in via Einaudi

– Ore 9,00 partenza granfondo in via Einaudi

– Ore 12,30 circa arrivo

– Ore 14,30 premiazioni