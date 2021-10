Guidonia nel degrado

Davanti abbandono e degrado urbano i cittadini, giustamente, decidono di segnalare i deficit e il Comitato Cittadini Collefiorito di Guidonia afferma di continuare a ricevere:” innumerevoli segnalazioni sulle inefficienze di questa Amministrazione. Ci scusiamo di non farle presente tutte, ma finché non vediamo un contributo su temi che stiamo affrontando da anni non riteniamo opportuno mettere altra carne al fuoco con questi incompetenti. Abbiamo notato che qualche lavoro è stato fatto al palazzetto dello sport, ma ci chiediamo se questi lavori servono per far mangiare le società intestate ai soliti noti o per un servizio alla comunità; se è per la seconda vogliamo avere la data di messa in esercizio e di chi è la responsabilità (nome e cognome in maniera tale che se fallisce deve essere rimosso dall’incarico rimborsando i danni ai cittadini). Pista Ciclabile ed Adiacenze Aereo nel degrado più totale.

