Tam tam su facebook, la mucca è salva

La mucca scivola nel fossato al parco Trentani, il tam tam sui social la mette in salvo. E’ accaduto ieri a Casali di Mentana. A dare l’allarme un post su facebook che segnalava una mucca scivolata in una piccola scarpata a ridosso di un fosso e in quel momento in estrema difficoltà. Grazie allarme scattato su facebook viene allertato il proprietario, Alessandro Angelini. L’allevatore si precipita sul posto e assieme a una ragazza e a una coppia di passaggio issa la mucca fino a riportarla sul prato. “Ringrazio tutti”, ha detto poi a Tiburno, “Grazie a quella prima segnalazione di una passante sono riuscito a intervenire in tempo e a salvare la mia Brunetta, chiamo così quella mucca.

Ovviamente è regolarmente registrata come tutte le altre, ma preferisco chiamarla per nome che con un numero di codice”. “Probabilmente avrà avuto una lite con un’altra mucca, può succedere per motivi di gerarchia, ed è scivolata giù. Con un macete le ho dovuto prima liberare la testa dai rovi e poi con l’aiuto di tre passanti l’ho issata. Il resto l’ha fatto da sola. Ora è in buona salute”, ha aggiunto Angelini, “Appena mi hanno segnalato che una delle mie mucche era in difficoltà son corso con una corda e un macete e con mia grande sorpresa ho scoperto che altre persone si sono impegnate sia prima che dopo ad aiutarmi”, ha di nuovo ringraziato.