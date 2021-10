JUNIORES NAZIONALE – Scalo: due punti persi, Terracciano e Maddalena rovinano la festa 

Con questo pareggio, gli eretini salgono a quattro punti in classifica dopo tre giornate. Secondo pareggio consecutivo invece per i pontini che salgono a quota 2 in classifica.

Una partita che vede dominare il Real Monterotondo Scalo per quasi tutti i novanta minuti, ma gli attaccanti eretini hanno peccato di precisione in molte occasioni, anche a causa della prestazione monstre di Maddalena, estremo difensore dell’Insieme Formia, protagonista, tra l’altro, anche della parata sul rigore calciato da De Martinis.

Primo Tempo

Le due squadre iniziano in maniera timida, creando poco e rimanendo ordinate negli schieramenti: la difesa a tre messa in campo da mister Gioia trema per la prima volta al 6’pt quando Alivernini pesca De Martinis il quale arriva sul fondo e mette in mezzo trovando l’intervento di Maddalena che intercetta ed evita il tap-in a porta vuota dell’accorrente giocatore del Real Monterotondo Scalo. Gli eretini si fanno ancora vivi al 17’pt: fuga si Sugamosto sulla sinistra, cross arretrato per Ottaviani che colpisce di testa ma indirizza di molto a lato. Sul cambio di fronte prova a farsi vedere l’Insieme Formia con l’iniziativa personale di Sibilla che salta il diretto avversario e mette un interessante pallone in mezzo sul quale Orlando arriva con un attimo di ritardo.

La partita si accende ed allora ecco ancora i rossoblu in attacco: al 23’pt cross di Ottaviani dalla trequarti destra, De Marco ci prova in spaccata ma manda alto sopra la traversa. Al 28’pt occasione d’oro sui piedi di Sugamosto che fa tutto benissimo, mette a sedere anche Maddalena ma a porta praticamente vuota manda clamorosamente alto. Continua ad attaccare lo Scalo: al 34’pt punizione dai venti metri battuta dallo stesso n°8 eretino che non inquadra di poco l’incrocio dei pali. Nel momento forse migliore dei ragazzi di mister Rosini, arriva il gol del Formia: azione manovrata che viene conclusa dall’assist di Orlando per Terracciano che di punta prende in controtempo in uscita Sgreccia e firma la rete dello 0-1. Il gol dei pontini sa di beffa ma il Real resta concentrato e torna a macinare gioco già nel finale di frazione: al 43’pt bella azione firmata dal trittico De Martinis – Sugamosto – Serafini con il n°4 che però conclude alto sopra la traversa. Un minuto dopo arriva il meritato pareggio: è Sugamosto ad infilarsi tra le fila di una retroguardia tutt’altro che solida, il n°11 questa volta non pecca di freddezza e mette in rete per il gol che vale il pareggio. Dopo un minuto di recupero il direttore di gara manda le squadre negli spogliatoi.

Secondo Tempo

I ritmi alti del primo tempo si fanno sentire: le due squadre infatti non riescono a rendersi pericolose almeno per il primo quarto d’ora. Il canovaccio della gara però sembra scritto, con il Real Monterotondo Scalo che tiene in mano il pallino del gioco e l’Insieme Formia che si limita a difendersi cercando di sfruttare la maggiore fisicità nel gioco aereo e sulle palle inattive.

Bisogna aspettare il 16’st per vedere la prima chiara occasione da gol della ripresa: iniziativa di Ottaviani che si infila tra due avversari ma tutto solo calcia addosso a Maddalena, bravo a chiudere lo specchio in uscita. La sfera torna poi addosso al n°7 eretino ma poi termina alta. Al 20’st ingenuità clamorosa di Sequino che sugli sviluppi di un corner colpisce un avversario da terra: il direttore di gara non può fare altro che indicare il dischetto ed ammonire il difensore del Formia, forse graziandolo anche considerando l’inutilità dell’intervento e la distanza dal pallone. Dal dischetto si presenta De Martinis ma per il n°9 non è giornata: la conclusione incrociata viene intuita da Maddalena che mette in calcio d’angolo prendendosi i complimenti di tifosi e compagni, e soprattutto mantenendo invariata la situazione di parità.

La partita prende la via del nervosismo: l’arbitro è costretto a tirare fuori molti cartellini gialli ed anzi in molte occasioni evita di andare pesantemente con le sanzioni disciplinari. A due minuti dal novantesimo però non può fare a meno di estrarre l’unico rosso della gara: Quinterno, già ammonito, entra in netto ritardo sull’avversario in ripartenza e deve lasciare anzitempo il terreno di gioco. I pontini, allora, cominciano a giocare con il cronometro ma devono ringraziare ancora più volte Maddalena nel finale di gara: che si rende prima autore di un intervento prodigioso toglie sulla conclusione a palombella del neoentrato Capuano, poi riesce a sventare il gol nell’ultima azione della gara quando la punizione di Ottaviani pesca Daneri sul secondo palo; il n°19 mette in mezzo e trova Regni che però prova a ribadire in rete di petto. La conclusione è debole ed allora ancora una volta il portiere dell’Insieme Formia toglie la palla dallo specchio in tuffo e mantiene la parità fino al fischio finale dell’arbitro, che arriva pochi secondi dopo.

Finisce così 1-1: un pareggio che sa più di due punti persi per il Real Monterotondo Scalo ed uno guadagnato per il Formia, considerando l’andamento generale della gara. Gli eretini proveranno a riscattarsi ed a conquistare i primi punti in trasferta sul campo dell’Atletico Terme Fiuggi; per l’Insieme Formia invece il calendario prevede il match interno contro la capolista Montespaccato, a punteggio pieno dopo tre giornate.

Tabellino

Real Monterotondo Scalo

Sgreccia, Pacolini, Sandini, Serafini (39’st Capuano), Regni, Alivernini, Ottaviani, De Marco, De Martinis (36’st Daneri), Castrechini, Sugamosto (26’st Pozzi). A disp: Ursini, Limardi, Greggi, Festa, Rosati, Alessandro. All: Rosini

Insieme Formia

Maddalena, Quinterno, Sibilla (22’st Pugliese), Tucciarone (3’st Masolo), Sequino, Franco, Quinto (6’st Rosato), Marino, Terracciano (33’st Nappello), Orlando, Torrico (22’st Testa). All: Di Carlo, Borriero, Freda. All: Gioia

Arbitro: sig. Francesco Maria Mattacchione (Cassino); Assistenti: sig. Gabriele De Vecchis (Tivoli), sig. Nico Valentini (Tivoli)

Marcatori: 38’pt Terracciano (FO), 44’pt Sugamosto (RM)

Note: ammoniti 35’pt Quinterno (FO), 11’st Franco (FO), 13’st Masolo (FO), 20’st Sequino (FO), 35’st all. Gioia (RM), 38’st Sandini (RM). Al 43’st espulso Quinterno (FO) per doppia ammonizione. Al 21’st rigore sbagliato da De Martinis (RM).

Rec: 1’pt – 5’st