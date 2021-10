Eccellenza, il derby alla Tivoli. Sant’Angelo sconfitto ad Anzio

Prosegue inesorabile la corsa della Tivoli Calcio 1919. I tiburtini vincono il derby contro il Villalba per 2-0 trascinati all’Olindo Galli da bomber Danieli, autore di una doppietta. L’attaccante, sempre più decisivo, sblocca e poi chiude la gara portando la Tivoli a 15 punti in classifica. Tiburtini primi in solitaria nel Girone B di Eccellenza, a +2 sull’Anzio, l’unica per il momento a tener testa. I romani battono il Sant’Angelo Romano, mai domo e sempre in partita, per 2-1. La rete dei guidoniani porta la firma del solito Brighi.

LA CLASSIFICA

di Valerio De Benedetti