Termina 3-2 la prima sfida stagionale del Volley Team Monterotondo, sconfitto al Tie Break al Palasport di Giugliano in Campania, nella prima Giornata di Serie B Maschile (Girone I) dal Volley Casoria. Gli eretini tengono testa ai campani, che però non mollano un centimetro fra le mura amiche e portano a casa la sfida. Un buon punto però per i ragazzi di Guglielmo Savini, pronti a dire la loro anche in questo campionato.

di Valerio De Benedetti