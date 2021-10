Condannato in Austria un gallo per il suo canto

E’ stato condannato anche in appello il gallo di una fattoria in Tirolo, in Austria, che con il suo canto disturba i vicini. Come racconta la Tiroler Tageszeitung, il gallo a qualsiasi ora del giorno e della notte cantando provoca i tre cani della fattoria che abbaiano poi anche per due ore, come appurato da un perito del tribunale. I vicini si sono rivolti ai giudici che ora hanno stabilito in seconda istanza che anche chi vive in campagna, dopo le ore 22 ha diritto alla quiete.

La sentenza ha riguardato anche il contadino visto che spesso usa il trattore fino a tarda ora procurando altro disturbo. Non è stata accolta la linea difensiva dell’imputato, secondo cui il vicino, acquistando il terreno a ridosso della fattoria, avrebbe dovuto mettere in conto i rumori di una azienda agricola.

