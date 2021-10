Il circolo bocciofilo di Villanova di Guidonia ottiene due titoli sportivi molto importanti.

Domenica 10 ottobre e domenica 17 ottobre la terna di campioni di categoria C, composta da Simone Mariani, Rolando Scancella e Matteo Riccardi ha vinto rispettivamente il titolo di campione provinciale e campione regionale nella specialità Raffa.



“I traguardi sportivi – ha dichiarato il Presidente del Circolo Giancarlo Valentini – prima o poi arrivano, basta lavorare con impegno e crederci sempre. Le parole non possono esprimere quanto siamo orgogliosi di questi nostri atleti e del nostro Circolo Bocciofilo.

Ora i nostri atleti si prepareranno per un impegno ben più importante, i campionati italiani che si terranno nel mese di novembre a Grosseto.

Siamo orgogliosi di far parte di questo nostro Circolo, di questa grande famiglia sportiva che sta dando lustro con risultati sportivi eccellenti al nostro Comune e in particolare alla nostra cittadinanza”.