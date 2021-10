Due progetti rilancio per la Città del Nord est

Mentre spesso si parla spesso, e anche a sproposito, delle risorse del Pnrr, il piano nazionale di ripresa e resilienza, c’è chi non se ne sta con le mani in mano, ma cerca di dare chance reali al proprio territorio. Le due opportunità, volano per crescita e sviluppo, partono da Guidonia e Fiano Romano. Per entrambe le situazioni, le prospettive economico-sociali “golose” ci sono tutte, con qualche distinguo.

GOLOSE PROSPETTIVE ECONOMICO-SOCIALI

A Fiano Romano, pur con perplessità e preoccupazioni, dovrebbe arrivare una nuova sede di Amazon, dedicata ai prodotti alimentari: qui gli investimenti sono tutti privati, quelli del colosso di Seattle, la cui presenza però potrebbe essere in grado di sollecitare i fondi pubblici del Comune per potenziare e migliorare finalmente la viabilità della zona industriale, dove appunto ci sarà l’insediamento “americano”, da sempre considerata dagli imprenditori e dai lavoratori abbandonata e lasciata a se stessa.

A Guidonia, il discorso riguarda il Car, il Centro Agroalimentare: management del Centro, Comune, Regione (e qualche privato), tutti insieme appassionatamente (sembra) per immaginare una variante del piano regolatore così da utilizzare una porzione di terreno di ben 200 ettari come un nuovo polo di servizi, allontanandoli dalla loro attuale vocazione agricola, generando, in un domani, 1700 posti di lavoro.

Servizio sul Tiburno digitale e cartaceo di oggi