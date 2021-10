Covid, Casi pediatrici in aumento, vaccinate i bambini

Vaccinare i bambini. “Non vi sono dubbi su come la vaccinazione in età pediatrica sarà l’indispensabile completamento della campagna vaccinale” contro il Covid-19. “Proteggerà direttamente adulti e bambini”. A parlare sul quotidiano online ‘Sanità Informazione’ è Guido Rasi, ex direttore esecutivo dell’Agenzia europea del farmaco Ema e consulente del commissario Figliuolo in tema vaccini, provando a fare chiarezza sull’opportunità di vaccinare o meno i bambini.

“Nel periodo 13-26 settembre 2021, nella popolazione 0-19 anni l’Istituto superiore di sanità riporta 13.352 nuovi casi con 125 ospedalizzati, inclusa la terapia intensiva, e un decesso. Inoltre”, evidenzia Rasi, “i 35 decessi totali fino ad oggi riportati in età pediatrica mostrano una sostanziale omogeneità per fasce d’età”. “Complessivamente”, conclude Rasi, “vi è ormai sufficiente evidenza in letteratura che Covid-19 in età pediatrica presenti le stesse manifestazioni cliniche dell’adulto, incluso il Long Covid e la ‘sindrome infiammatoria multi-organo'”.

