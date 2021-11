Capena – Riapre la biblioteca comunale

Il 25 novembre, giornata internazionale di contrasto alla violenza sulle donne, è stato scelto come giorno della riapertura della biblioteca comunale di Capena. A deciderlo non è stato il Comitato di gestione della biblioteca, ma lo ha annunciato Mario Armellini, il manager neopensionato che ha dedicato al progetto del restauro e della riapertura della biblioteca molto tempo ed energie, negli ultimi mesi. Certo, non ha fatto tutto da solo, almeno altri quattro volontari e un tecnico l’hanno aiutato ma, come non si stanca di ripetere, gli aiuti possono sempre crescere in numero ed intensità.

Intanto si è accesa una luce sul portone d’ingresso della bibblioteca, debitamente scartavetrato e rimesso a nuovo; intanto si è riportato in sede il bookcrossing; intanto i primi bimbi hanno testato la postazione loro dedicata; intanto la caldaia è stata verificata nelle sue funzioni; intanto Fernando Urbani ha donato un asciugamani elettrico per il bagno.