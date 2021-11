Una weekend ancora vincente per le ragazze della Serie C femminile di Ics Santa Lucia e Danima Spes Mentana. Nella quarta giornata le ragazze di Fonte Nuova battono con un secco 3-0 il Terracina Volley, mentre le mentanesi si impongono per 3-1 sulla Giò Volley. Entrambe le formazioni guidano quindi la classifica in testa al girone. Sconfitto invece il Volley team Monterotondo per 3-0 dal Genzano nel big match del weekend di Serie B maschile.

di Valerio De Benedetti