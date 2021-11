Primato e prime prove di fuga. La Tivoli fa 8 su 8 in campionato e vola a quota 24 punti battendo fuori casa con un sonoro 4-0 la Vigor Perconti. Doppietta di Danieli, poi Esposito e De Marco fissano il risultato. L’Anzio secondo in classifica rimane a distanza di sicurezza a quota 19. Due sconfitte invece per Sant’Angelo Romano (1-2 contro l’Indomita Pomezia) e per il Villalba Ocres Moca (0-2 contro lo Sporting Ariccia).

di Valerio De Benedetti