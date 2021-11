Gheppio si ferisce, salvato dai volontari

Gheppio si ferisce, conto alla rovescia ieri per i volontari dell’Accademia Kronos Valle dell’Aniene. Ad allertarli una cittadina di Tivoli che aveva trovato un piccolo gheppio ferito. Il cucciolo, si è scoperto poi, era stato vittima di una scarica elettrica e questo gli ha provocato un danneggiamento all’ala, all’occhio, causando una piccola emorragia. Una zampa purtroppo è stata folgorata e molto probabilmente verrà amputata. “Lo abbiamo portato”, spiegano i volontari, “al Parco Faunistico Piano dell’Abatino, un rifugio per animali in difficoltà. Il dottor Antonio De Marco lo ha subito preso in custodia per dargli tutte le cure di cui avrà bisogno e messo in una teca calda. Gli animali curati e guariti in questo parco verranno rimessi in libertà; quelli che purtroppo non possono farlo (come in questo caso), potranno continuare a vivere in immense voliere invece di essere soppressi, come spesso succede quando l’animale non può tornare a vivere autonomamente”.

“Ringraziamo”, aggiungono all’Accademia Kronos, “la collaborazione con questa riserva e tutti i volontari che in questo parco si prendono cura di centinaia di animali in difficoltà. Caprioli, volpi, scimmiette, gabbiani… e centinaia di altre specie che senza il loro aiuto non ce l’avrebbero mai fatta”.

