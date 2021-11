Aveva avvertito dei rumori dal piano sottostante ed era scesa a verificare, convinta che provenissero dalla caldaia. In realtà erano i ladri che avevano appena forzato la porta introducendosi in casa, forse convinti che fosse vuota. Pomeriggio di terrore per una donna di 70 anni a Setteville di Guidonia.

Lunedì 8 novembre l’anziana è stata sequestrata e derubata dei gioielli da tre uomini coi volti travisati e guanti, tutti armati di cacciavite. Sul caso indagano gli agenti del commissariato di Tivoli intervenuti per primi lunedì pomeriggio in un condominio a schiera di via Alessandro Manzoni, nel centro abitato del popolare quartiere al confine con la Capitale.

Ai poliziotti la vittima, che in quel momento era sola in casa, ha riferito di essere scesa al piano sottostante per accertarsi se i rumori sentiti provenissero dall’eventuale malfunzionamento della caldaia. Un bandito l’ha immobilizzata, le ha tappato la bocca per non farla urlare minacciandola con un cacciavite puntato contro un fianco. Nel frattempo i due complici sono saliti al piano superiore dove hanno fatto razzia di oggetti preziosi. Quando la Polizia è giunta in via Manzoni dei malviventi non c’era più traccia, ma subito sono scattate le indagini alla ricerca di eventuali telecamere nella zona che possano averli ripreso al momento dell’arrivo e della fuga.