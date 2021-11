Palombara, Diciotto pazienti Rems a lezione, oggi l’inizio dell’anno scolastico

Pazienti Rems a lezione. Diciotto pazienti delle tre Residenze per le esecuzioni delle misure di sicurezze della Asl Roma 5 oggi hanno cominciato l’anno accademico. Quindici pazienti delle due Rems di Palombara seguiranno le lezioni in presenza (3 per conseguire la licenza media, 7 per superare il primo biennio superiori, e 5 per specializzarsi in inglese) mentre i 3 ospiti della Rems di Subiaco hanno optato due per la media e 1 e due in inglese. All’inaugurazione hanno partecipato il direttore generale della Asl Giorgio Giulio Santonocito; il Garante dei Detenuti del Lazio, Stefano Anastasia; il dirigente del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti 3 di Roma, Ada Maurizio; e tra gli altri il sindaco di Palombara Alessandro Palombi.

Doppia festa: l’inaugurazione è avvenuta il giorno del compleanno del primo paziente che lo scorso anno scolastico ha ottenuto la licenza media. Un giorno decisamente beneaugurante.

