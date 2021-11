Tivoli, Olivieri: studenti e genitori incontrano la Regione

Oggi giovedì 11 novembre in Consiglio regionale si è tenuto un incontro tra la Regione Lazio e una delegazione di studenti e genitori dell’IPIAS Orazio Olivieri di Tivoli.

I ragazzi non hanno più un edificio scolastico dove recarsi tutte le mattine, a causa dei rischi sismici la struttura che ospitava la scuola è stata dichiarata inagibile. Gli studenti hanno iniziato il loro anno scolastico in Dad, una situazione che non rende facile l’apprendimento.

A questo incontro, ha preso parte il presidente del Consiglio regionale del Lazio Marco Vincenzi, confermando il suo impegno al dialogo con i diversi interlocutori istituzionali al fine di riportare gli studenti a frequentare la scuola in strutture alternative idonee il prima possibile, in attesa che vengano terminati i lavori per la messa in sicurezza della sede dell’istituto.