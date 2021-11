Siglato accordo per il rilancio della filiera enogastronica nel Lazio

Nell’ambito dell’VIII edizione di Excellence – Food Innovation, nel centro congressi La Nuvola di Roma Eur, oggi è stato siglato il Protocollo d’Intesa tra il Centro Agroalimentare Roma, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi – Confcommercio Roma (Fipe) e la Federazione Italiana Esercenti Pubblici e Turistici – Confesercenti Roma (Fiepet). Scopo: avviare azioni mirate e sinergiche, in tempi rapidi, per lo sviluppo della filiera enogastronomica del Lazio e delle economie territoriali. Il che significa pure valorizzare sempre di più i prodotti locali, supportando le aziende, gli chef, i ristoratori di Roma del Lazio, certo, ma anche per garantire ai consumatori alimenti sicuri, sani, sostenibili, dalla distribuzione all’ingrosso al piatto.

Il protocollo è stato firmato da Valter Giammaria e Fabio Massimo Pallottini, rispettivamente presidente e direttore generale del Car, Sergio Paolantoni, presidente Fipe Confcommercio Roma, Claudio Pica presidente Fiepet Confesercenti Roma.