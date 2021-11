Monterotondo – Mostra di Emily Little alla Galeria Grafica Campioli

Ieri si è inaugurata la mostra “Colourscapes” presso la galleria Grafica Campioli di Monterotondo. Rimarrà aperta fino al 21 novembre.

L’autrice, Emily Little, Emily è nata a Paraparaumu, in Nuova Zelanda. È cresciuta nel Regno Unito e ha iniziato a dipingere paesaggi con acrilici e acquerelli nella prima adolescenza. “Colourscapes” è dedicata appunto allo studio del colore in acquarello e collage, applicato alla rappresentazione dei paesaggi.

La mostra ha il patrocinio del Comune di Monterotondo ed è aperta anche il sabato e la domenica (su appuntamento) in via Vincenzo Bellini 46.