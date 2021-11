Punto Covid, ogni Paese corre ai ripari

Londra anticipa la terza dose di vaccino; la Germania mette in campo l’esercito per la distribuzione; l’Austria entro oggi decide sul lockdown per non vaccinati; l’Olanda sperimenta per prima il ritorno in lockdown. Negli Usa boom di casi a New York.

La quarta ondata Covid spaventa l’Europa e ogni paese, alle prese con migliaia di contagi, vara una propria strategia anti pandemia. In Italia si avanti sulla via tracciata con il Green pass, a fronte di dati dei contagi che restano sotto controllo, e “si continua a spingere la campagna di vaccinazione”, fanno sapere fonti di Palazzo Chigi. La curva, però, sta salendo comunque rapidamente, per Natale previsti fra 25mila e 30mila casi. Dopo la stretta del Viminale, scarsa la partecipazione alle manifestazioni No vax. In Germania la Merkel mobilita l’esercito.

Condividi l'articolo: