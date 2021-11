Questa mattina si effettueranno presso il parcheggio “Coste di papa” a Nerola i tamponi molecolari per i bambini di prima e terza media, per i docenti, ata e per i genitori e conviventi dei bambini di seconda media risultati positivi al molecolare.

Gli orari per tamponi molecolari di oggi per scuola media: ore 12.00 conviventi dei casi positivi Ata e docenti/ore 12.30 classe 1c/ore 13.00 classe 3c. L’Amministrazione specifica che bisogna recarsi in auto e non scendere.