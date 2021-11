Bruttissimo incidente stradale stamattina lungo via Nomentana a Tor Lupara. Una Smart bianca e una Mercedes grigia si sono scontate frontalmente intorno alle ore 6,20. Il tratto di strada è sempre lo stesso, ossia nei pressi della curva della Madonnella. Sul posto sono giunti i carabinieri per i rilievi del caso e la Polizia Locale per la viabilità che risulta ancora molto congestionata. Tre i feriti trasportati in ospedale con l’ambulanza. Nessuno è in pericolo di vita.

