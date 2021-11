Titolo di città a Vicovaro, il ministero della cultura dice sì

Parere favorevole del ministero della cultura per il titolo di città a Vicovaro. A oltre tre anni dalle procedure avviate il ministero si è espresso e ha trasmesso l’atto alla Prefettura di Roma.

“Il percorso era stato avviato nel 2018, in occasione del 74° Anniversario dei tragici fatti di Villa Spada e delle Pratarelle (5 e 7 giugno 1944), come degna conclusione di un lungo e faticoso “percorso istituzionale” di riscoperta e condivisione di una delle pagine più buie e drammatiche della storia locale”, ha spiegato il sindaco Fiorenzo De Simone, “Un percorso che ha vissuto un passaggio cruciale nel conferimento della Medaglia d’Argento al Merito Civile avvenuto nel 2004, Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi”. Dopodiché l’Amministrazione Comunale di Vicovaro ha chiesto all’attuale Capo dello Stato Sergio Mattarella, per il tramite del Ministro dell’Interno, la concessione del titolo di Città. “Il parere positivo del ministero della cultura”, ha detto il sindaco, “è un ulteriore significativo riconoscimento nei confronti dei nostri martiri e del nostro straordinario patrimonio archeologico e naturalistico”.

