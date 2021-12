Super green pass, Bonomi: “Sia per tutti, anche sul lavoro”

“Super Green Pass? Deve essere per tutti, anche per i luoghi di lavoro”. Lo ha sottolineato ieri il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, a margine di un convegno. “Abbiamo sempre detto di essere per l’obbligo vaccinale. Poi abbiamo preso atto che c’era una difficoltà della politica e dei partiti a trovare una sintesi su questo provvedimento. L’unico strumento che abbiamo a disposizione è il Green Pass”. ”Noi siamo preoccupati per il clima di incertezza che è dato dai mercati mondiali, dal costo delle materie prime e dell’energia. Clima di incertezza per la difficoltà di trovare soluzioni mondiali per la sfida pandemica. Questo crea ombre all’orizzonte”.

