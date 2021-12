Covid, la Merkel “staremmo meglio con una incidenza come in Italia”

“La situazione” coronavirus in Germania, che ieri ha annunciato un lockdown per i no vax, “è purtroppo grave, staremmo meglio se avessimo un’incidenza di 150″ casi su 100mila abitanti “come in Italia”.Come riferiscono i media tedeschi lo ha detto ieri la cancelliera tedesca, Angela Merkel, nella conferenza stampa in cui sono state annunciate nuove stringenti misure contro il contagio da Covid-19. Merkel ha fatto il paragone con l’Italia quando le è stato chiesto come si sente a trasferire le sue funzioni la settimana prossima al futuro cancelliere Olaf Scholz.

