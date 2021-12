La via del tramway Tivoli – Villa Adriana

Nel recente passato ci siamo occupati del tramway tiburtino: il trenino a vapore che viene utilizzato dal 1879 fino al 1931 per i passeggeri. In questo articolo mostriamo il percorso del tramway (con foto nel tratto Tivoli – Villa Adriana) e possiamo notare un tragitto ferroviario ben studiato. La stazione ferroviaria era collocata negli attuali giardini pubblici di Villa Adriana e proprio in questa zona scendevano i viaggiatori diretti nelle celebre dimora dell’Imperatore Adriano costruita nel II secolo d. C. Dopo la scomparsa di Adriano la villa continua ad essere utilizzata, ma successivamente viene gradualmente abbandonata e durante il Medioevo si trasforma in un terreno agricolo. Viene adoperata come cava di materiali edili di pregio per le case di Tivoli e come riserva di pietra da cui estrarre calce.

