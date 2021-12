Castel Madama, ritratti di Moda al tempo di Margarita

Come si truccavano le donne del Cinquecento? Che pettinature preferivano? E con criterio sceglievano gli abiti? A sciogliere queste e altre curiosità la mostra in programma al castello Orsini di Castel Madama dall’11 dicembre al 9 gennaio dal titolo “Ritratti di Moda al tempo di Margarita”, riferito a Madama Margarita d’Austria, figlia di Carlo V, proprietaria del feudo. La mostra che sarà inaugurata nella mattinata di sabato 11 dicembre resterà aperta anche nelle giornate del 12, 18 e 19 dicembre e il 2, l’8 e il 9 gennaio. Per ogni giornata sono previste tre visite organizzate da due appassionate del paese, Marina Monaco e Lucrezia Corboz. Nelle date 12 e 19 dicembre e il 2 e il 9 gennaio alle ore 10, con prenotazione obbligatoria e green pass, sarà anche possibile visitare il castello, dove da sette anni, in collaborazione con la Pro Loco, le due amiche organizzano eventi. I temi trattati: moda e costume, stregoneria, vizi e vezzi, e cibo popolare nel Rinascimento.

