1° Edizione di Tour DiVino

Un tour di assaggi delle eccellenze vitivinicole del Lazio, con gli stessi produttori che racconteranno le loro storie, perché sempre dietro un buon bicchiere di vino c’è una storia da raccontare.

I partecipanti potranno degustare i vini e riceveranno in omaggio la la “Qr-Guida dei Vini del Lazio”.

Una Calamita, da apporre sul frigo di casa o in ufficio, dotata di Qr code dinamico, attraverso la quale sarà possibile ordinare direttamente, senza alcuna commissione, i vini dal produttore.

Tale manifestazione si tiene in concomitanza con altro evento organizzato dal Comune di Castelnuovo di Porto, Borgo in Festa, un mercatino artigianale per le vie del borgo medioevale, borgo entrato da pochissimo nell’élite dei Borghi più belli d’Italia.

Il proposito principale della nostra associazione “Una Strada per l’Arte” è quello di promuovere la filiera corta mettendo in contatto diretto, senza intermediazioni, produttori e consumatori.

L’evento è realizzato con il contributo della Regione Lazio e di Arsial.