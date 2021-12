Castelnuovo di Porto – Il Borgo tra i più belli d’Italia si prepara per il Natale

La giornata dell’8 dicembre castelnovese inizierà alle ore 9:00 con un evento dedicato all’artigianato: Antichi gesti. Un’occasione per osservare e sperimentare la bellezza di mani che creano oggetti e riflettere sul valore che tale attività ha tuttora per ogni essere umano. Stesso orario per l’appuntamento con il trekking nel Parco Naturalistico di Veio, a cura dell’associazione Ager Vetus. Seguirà l’appuntamento per i bambini a cura dei Cuccioli di ANPAS Volontari del soccorso Castelnuovo di Porto: Laboratorio dei piccoli elfi. Nel frattempo (e fino alle ore 18:00) si terrà la degustazione gratuita dei grandi vini del Lazio.

Seguiranno l’appuntamento della rassegna Castelnuovo ti porta a teatro alle ore 11:00 e l’apertura dello stand gastronomico Polenta castelnovese, a cura dell’associazione La Pleiade, presso Piazza Piave. Nel pomeriggio, alle ore 15:00, ci sarà l’esibizione musicale della Banda Comunale Roberto Pomili a cui seguirà l’inaugurazione del presepe realizzato da Luigi Perini presso la Collegiata di S. Maria Assunta. Vi segnaliamo la mostra Oltre il Velo di Annalinda Maso presso il Palazzo Ducale Rocca Colonna (visitabile fino al 30 dicembre). La rassegna dell’8 si concluderà alle ore 18:00, con lo spettacolo del Circo Bianco a cura dell’A.T. Proloco Castelnuovo, Di luci e di magia.

IL CALENDARIO COMPLETO