Pallavolo, Monterotondo sconfitto dal Napoli. Santa Lucia e Mentana vincenti.

Una stagione sfortunata per la Volley Team Monterotondo, che milita nel campionato di Serie B maschile. Gli eretini nonostante una buona prestazione, escono sconfitti dal confronto contro la capolista Napoli. Primo set al Monterotondo, poi però i partenopei si scatenano e ne vincono tre di fila portandosi a casa la vittoria.

Notizie ben più liete invece in Serie C femminile. L’Ics Volley Santa Lucia continua a dominare la classifica: otto partite e otto vittorie per le ragazze di Fonte Nuova, tutte e otto con il risultato schiacciante di 3-0. Contro il Duemila12de settesoli l’Ics si impone 20-25, 20-25, e 8-25. L’unica a tenere il passo, seppur staccata in virtù dello scontro diretto a sfavore, è l’altra formazione del Nord-Est, la Danima Spes Mentana, che fa 7 su 8 imponendosi per 3-0 al Palacarucci contro la Volley Terracina.

di Valerio De Benedetti