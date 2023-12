Natale 2023: guida all’outfit perfetto

Che si passi in casa, in un bel ristorante o in viaggio, il Natale trasforma l’atmosfera in qualcosa di magico: durante questi giorni, quindi, è normale voler apparire al meglio, e per farlo, si parte proprio dai vestiti.

“Non è l’abito che fa il monaco”, recita il proverbio, eppure a volte non è scontato: per essere a proprio agio con se stessi, la giusta scelta dell’outfit e degli accessori può essere una marcia in più.

Molte sono le scelte a disposizione: minimal o più brioso, classico o moderno, le idee per l’outfit natalizio perfetto di certo non mancano.

La Vigilia

Per la sera della Vigilia di Natale, si potrebbe optare per un jeans a palazzo, abbinato con un maglione a collo alto, kitten heels colorate ai piedi (tacchi di 3/5 cm, chiuse davanti e aperte dietro) e a chiudere un cappotto maxi, lungo fino ai piedi con borsa maxi.

Per gli accessori, molto dipende dal proprio tono di pelle: comunque sia, oro o argento, un paio di cerchi e un anello a fascia larga possono dare un tocco di luce all’outfit, come quello di Local Eclectic.

Sembrerebbe, infatti, che questo abbinamento tra kitten heels, molto piccoli, e vestiti larghi, sia molto gettonato sui social, come vediamo nel profilo Instagram di @oakandfort e @lauraaangelone.

Pranzo di Natale

Per il pranzo di Natale, un abito è quello che ci vuole. Quest’anno, le vetrine di tutti i negozi d’abbigliamento brillano tra paillettes, glitter e perline: un abito che scintilli è l’ideale per affrontare al meglio il pranzo natalizio.

Abbinato a delle calze velate e un tacco alto che slanci la figura, magari aggiungendo un fiocco per un tocco di romanticismo ed il gioco è fatto.

Per gli accessori, meglio rimanere sul semplice, vista l’importanza del vestito, si potrebbe optare per orecchini con perle, mentre una pochette nera in tono con le scarpe rende tutto più interessante: è il caso del vestito di H&M che sta spopolando sui social, diventato virale proprio perché risulta essere perfetto per le feste.

Santo Stefano

Per il giorno dopo Natale, si potrebbe andare sul sicuro con un look che richiama lo stile parigino: jeans, maglione a collo alto a tinta unita, cappotto maxi dello stesso colore del maglione.

Mentre, per aggiungere un tocco di colore, si può posare con la borsa e le scarpe, rigorosamente basse, magari un mocassino, come vediamo nell’outfit di Charlotte Siné.

Per quanto riguarda gli uomini, vale la stessa regola: c’è l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda i maglioni, magari abbinandoli a camicie, giocando con i colori, contrastandoli o seguendo le varie sfumature di una stessa tonalità.

Optare per un jeans per un look più casual, magari accompagnati da sneakers, o per un pantalone in tessuto a tinta unita con scarpe più classiche per un’aria vintage, come veste l’attore Daniel Radcliffe sul set di Kill Your Darlings.

In generale, i colori più in voga sono quelli tradizionali: rosso, bianco, nero e verde, ma quest’anno molto interessanti sono gli abbinamenti con l’oro e l’argento.

Ma in questo Natale non ci si sofferma solo sui colori, infatti, la parola d’ordine è: glitter, brillantini, paillettes per brillare a più non posso.

Ora che la guida è terminata, non resta che decidere quale abbinamento è quello vincente e godersi il Natale! (C.N.)