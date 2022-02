Guidonia – Alla guidoniana Marika D’Urzo il titolo Miss Cinema a Sanremo

Da Guidonia a Sanremo, tra le più belle. E’ stata Marika D’Urzo, una bionda e bellissima ventenne di Guidonia Montecelio, ad aggiudicarsi a Sanremo la fascia di Miss Cinema, un titolo nazionale ottenuto nell’ambito del concorso “Una Miss per Sanremo” che per tradizione si svolge nella città ligure negli stessi giorni del Festival più amato dagli italiani.

“Sono molto soddisfatta per l’esperienza vissuta”, ha commentato al rientro la miss di Guidonia, “non solo per il riconoscimento ottenuto, ma anche per aver vissuto l’atmosfera magica del Festival. Nel mio stesso albergo, il Grand Hotel Des Anglais di Sanremo, alloggiava sia la coconduttrice di Amadeus Lorena Cesarini sia, tra gli altri, la cantante Iva Zanicchi”.

Il vestito rosso per la sfilata conclusiva del concorso è stato realizzato dall’atelier “Le spose Di..” di Villanova di Guidonia. “Un abito raffinato ed elegante”, ha specificato la miss.