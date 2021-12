Dietro front della Ue sulle vendite delle case senza efficientamento energetico

L’Unione Europea fa dietro front sulla casa: nessun problema se è da vendere e non ha il massimo di efficienza energetica. Scompare infatti il divieto, previsto in una prima bozza della Direttiva sul rendimento energetico e realizzabile dal 2030. Rimane comunque il consiglio di ristrutturare gli edifici meno efficienti, visto che ci saranno 150 miliardi di incentivi allo scopo. E, a proposito del rendimento energetico, ogni Stato membro si muoverà in maniera autonoma.

