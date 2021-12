L’Italia della pandemia: più disagi, più disuguaglianza, più povertà

Insicurezza, paura, disagio, disuguaglianza: si declina così l’Italia del Covid secondo il terzo rapporto Censis-Tendercapital dal titolo “Inclusione ed esclusione sociale: cosa ci lascerà la pandemia”. La fotografia è quella di un Paese in preda all’incertezza del futuro e con l’allarme povertà sempre più evidente. Le famiglie in povertà assoluta sono aumentate del 21,9% sul 2020. Più poveri sono le donne e i giovani (rispettivamente, rispetto allo scorso anno, di +22,9% e +23,9%), soprattutto nel “ricco” nord, con il 64,9%, contro il 20,7% di sud e isole, e il 14,4% del centro. Ma per oltre il 92% degli intervistati, la povertà si contrasta creando occasioni di lavoro e non attraverso i sussidi.

