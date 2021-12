Tivoli. Le terme di Diana

Nei locali pianoterra e sottoterra del palazzetto Lolli (via dei Sosii) è emersa, negli Anni Ottanta dello scorso secolo, una straordinaria sede di ambienti disposti a più livelli: corridoi, sale, intercapedini e criptoportici. Questo sorprendente insieme, in parte, è stato utilizzato nei tempi passati. Si tratta secondo gli esperti di storia antica di ambienti termali realizzati nella zona di un tempio dedicato a Diana (dea italica, latina e romana, signora delle selve, protettrice degli animali selvatici, custode delle fonti e dei torrenti). La divinità è nota per la grazia femminile e per un corpo atletico. Spesse volte viene raffigurata con l’arco, frecce e capelli raccolti. Su questa antica struttura tiburtina nel lontano Medioevo sarebbe sorta la chiesa di S. Andrea Apostolo. (Nella foto la pianta della struttura termale dedicata a Diana)

FGI