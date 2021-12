Ibrahimovic batte Ken Follet

La via più breve per diventare scrittori affermati non pare proprio essere lo studio, la passione per la scrittura, la ricerca e la capacità innata di scrivere. Se fosse davvero così Ken Follet (considerato uno dei più grandi narratori al mondo, ha raggiunto la prima posizione del New York Times best-seller list con molti dei suoi romanzi), il regista e scrittore di best seller Donato Carrisi ( tre milioni di copie vendute nel mondo, pubblicato in ben trentadue paesi) e Zerocalcare noto fumettista di successo soprattutto dopo la serie andata su Netflix e non solo sarebbero nella classifica dei libri più venduti nel nostro Paese davanti ad un quarantenne che di professione prende a calci un pallone. “Adrenalina. My untold stories”, scritto da Zlatan Ibrahimovic insieme con Luigi Garlando, giornalista della Gazzetta dello Sport, e uscito da poco tempo per Cairo Editore è il libro leader della classifica italiana. Il volume è formato da introduzione, conclusione (con meditazioni sulla vita di tutti i giorni) e da dieci capitoli. Zlatan Ibrahimovic, quindi, ha dribblato con merito grandi scrittori.

