Virna Lisi e Marcello Mastroianni. Due grandi interpreti del cinema italiano nel secondo dopoguerra che si incontrarono solo sporadicamente in un film. Entrambi però sono stati emblema nel cinema americano per la bellezza e la raffigurazione simbolica più alta dell’italian style.

Hanno però in comune nel loro destino la data del loro addio alla vita, con la differenza di due anni. Virna Lisi è morta il 18 dicembre 2014, il 19, ma nel 1996, è stata la volta di Marcello Mastroianni.

A Virna Lisi gli si erano prospettate prospettive di carriera che nessuna attrice si sarebbe lasciata sfuggire di mano. Lei preferì tornarsene a casa affermando il cinema italiano nel mondo ma in Italia. Stesso destino per Marcello Mastroianni considerato icona di bellezza maschile.

Virna Lisi ci ha lasciato a 78 anni. Marcello Mastroianni, a 82. La senescenza non aveva mutato il fascino di questi due grandi attori. Leggendaria la carriera di Marcello Mastroianni che ha lavorato con Federico Fellini ed è stato candidato per tre volte al premio Oscar come migliore attore con i film Divorzio all’Italiana, Una Giornata Particolare, Oci ciornie.

Virna Lisi è invece stata protagonista ad Hollywood. Nella stagione, nel 1965, in cui gli americani si innamorarono di lei ha recitato con Jack Lemmon in Come uccidere vostra moglie. Speciale collaborazione nel film Due Assi nella Manica con Tony Curtis e George C. Scott, la vediamo ancora con Frank Sinatra e Anthony Franciosa in U-112 assalto al Queen Mary.

Chi ama il cinema li ha apprezzati anche per la loro speciale capacità di parlare a persone di tutte le generazioni, anche per coloro che non hanno avuto modo di apprezzarli in quegli anni gloriosi.