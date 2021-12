Calcio – Promozione: Passo Corese di misura sul “nuovo” Guidonia

di Luca Pellegrini

Successo di misura ma fondamentale per il Passo Corese di mister Benigni, che batte 1-0 il Guidonia. Esordio sfortunato per Zanchi che nonostante una buona prestazione dei suoi esce dal Leprignano di Capena senza punti.

Mister Benigni deve rinunciare a capitan Filippi ed anche Ubertini ed Italiano sono costretti a partire dalla panchina per qualche problemino fisico: i bianconeri scendono allora in campo con Somma tra i pali, difesa a quattro con Scancella a destra, Varsalona e Manna coppia centrale e Mechelli a sinistra, a centrocampo agiscono Pecorari, Palma e Sinibaldi, mentre Proietti gioca più avanzato a supporto di Mocerino e Bernardi.

All’esordio da allenatore di una prima squadra, mister Corrado Zanchi schiera il suo Guidonia con un classico 4-4-2: tra i pali gioca il nuovo acquisto Chingari, difesa con Di Renzo a destra, Montanari e Fabiani al centro e Parisi a sinistra, centrocampo a quattro con De Santis e Procaccianti coppia centrale, Callegari a destra e Stella a sinistra. Coppia d’attacco formata da Cecchini e Giulitti, anche lui nuovo acquisto ex Vigor Perconti e Villalba Ocres Moca. Il grande assente è Cioffi: l’attaccante vestirà la maglia del BF Sport per il resto della stagione.

Primo Tempo

Partita bloccata per gran parte dei 90 minuti: nel corso del primo tempo le due squadre lottano su ogni pallone annullandosi a centrocampo oppure con perentori interventi difensivi. Al 4’pt il Passo Corese ha una delle occasioni più importanti della partita: azione rapida che vede diversi passaggi di prima in successione e che viene chiusa con l’assist di Bernardi per Mocerino, sembra già tutto apparecchiato per il gol ma il n°9 del Passo Corese si fa ipnotizzare dall’uscita tempestiva di Chingari. Poco dopo Proietti ci prova dalla distanza non inquadrando di poco lo specchio della porta. La sortita offensiva del Passo Corese si spegne col passare dei minuti: il Guidonia però si limita a difendere. Per segnare un’occasione per gli ospiti bisogna aspettare il 37’pt quando a seguito di un lancio lungo la retroguardia coresina si fa trovare fuori posizione, ne approfitta Giulitti che si invola verso la porta ma perde tempo per concludere e finisce per spedire la sfera debolmente a lato della porta difesa da Somma. Proprio quando il primo tempo sembrava ormai terminato, come un fulmine a ciel sereno arriva il vantaggio del Passo Corese: giocata illuminante di Palma che libera Mechelli, il terzino è bravo a bruciare Chingari in uscita depositando in fondo alla rete con una conclusione precisa all’angolino. Subito dopo la marcatura dei locali, il direttore di gara decreta la fine del primo tempo con il duplice fischio.

Secondo Tempo

Nella ripresa i padroni di casa escono meglio e vanno a caccia del secondo gol: all’undicesimo minuto Sinibaldi batte un calcio d’angolo corto, la difesa del Guidonia tarda ad uscire e Proietti ne approfitta per concludere sul primo palo, trovando la risposta di Chingari. Poco dopo è lo stesso Sinibaldi a mettersi in proprio ma l’estremo difensore del Guidonia risponde ancora presente, sulla respinta si getta Mechelli che però arriva fuori tempo e manda alto. Nel corso della ripresa poi, il Passo Corese abbassa i ritmi e si limita a gestire, rischiando giusto in paio di circostanze sulle quali però la difesa coresina rimane compatta. Il migliore in campo di giornata è infatti Varsalona, sempre in anticipo sull’avversario e pronto a sventare ogni possibile minaccia. Il match scivola via sull’1-0 senza nessun forcing finale del Guidonia. Quinto successo consecutivo del Passo Corese che mantiene la porta inviolata ormai da più di 450 minuti, portandosi a +3 sulla Romulea. Prima sconfitta per il Guidonia dopo cinque risultati utili consecutivi.

Tabellino

Passo Corese: Somma, Scancella, Mechelli (42’st D’Ippolito), Varsalona, Manna (C), Pecorari, Sinibaldi (33’st Simonetti), Palma, Mocerino (45’st Parrella), Proietti, Bernardi (19’st Italiano). A disp: Tarsia, Ubertini, Di Ienno, Olivieri, Thau. Allenatore: Benigni

ACD Guidonia: Chingari, Di Renzo, Parisi, Montanari, Fabiani, Procaccianti, Callegari (40’st Cacchioni), De Santis, Giulitti, Stella, Cecchini. A disp: Basile, Maietta, Fenia, Cafiero, De Carolis, Musio, Faraoni, Gagnoli. Allenatore: Zanchi

Arbitro: sig. Attilio Viola (Roma 1), assistenti: Gianluca Di Giovenale (Viterbo) e Mirko Pagavino (Civitavecchia)

Marcatori: 45’pt Mechelli (PC)

Note: ammoniti 24’st De Santis (GU), 46’st Giulitti (GU)

Rec: 0’pt – 3’st