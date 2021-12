Quaranta medici No vax fanno irruzione presso la sede del loro ordine, interviene la polizia

Medici No Vax fanno irruzione all’assemblea dell’ordine provinciale dei medici di Roma, intervengono le forze dell’ordine. Giornata da dimenticare ieri per Antonio Magi. Il presidente dell’ordine provinciale di Roma dei Medici Chirurghi e Odontoiatri è stato costretto a sospendere l’assemblea che avrebbe dovuto approvare il bilancio preventivo 2020 dopo che una quarantina di medici non vaccinati hanno inscenato una protesta accusando il Consiglio di “non aver sospeso chi era moroso e invece di aver sospeso i medici che non si sono vaccinati”.

“Questo atteggiamento strumentale di una minoranza ha di fatto impedito il normale svolgimento dell’assemblea”, ha riportato una nota dell’ordine dei medici, “I manifestanti in maniera intimidatoria hanno boicottato i lavori cominciando ad urlare ‘Vergogna, vergogna’. La situazione è degenerata, al presidente è stato di fatto impedito di prendere la parola e così anche agli altri medici che si erano iscritti per parlare. Le forze dell’ordine sono prontamente intervenute e l’assemblea è stata dunque interrotta”.

“Mi dispiace come medico e presidente dei medici assistere a queste manifestazioni di degenerazione della categoria”, ha commentato Magi, “In questi mesi ho sempre cercato il dialogo con chi non la pensa come me. Credo che però la situazione stia sfuggendo di mano un po’ a tutti. Continuo a chiedere e a sperare in un’azione che in questo grave momento di pandemia tuteli la salute di tutti i cittadini”.

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha sentito telefonicamente Magi dopo quanto accaduto. Il ministro ha espresso sostegno e solidarietà oltre che gratitudine per il lavoro quotidiano svolto a tutela del diritto alla salute.

Condividi l'articolo: