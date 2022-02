GUIDONIA – Bryan, rubato un terzo salvadanaio

Gli sciacalli continuano ad ostacolare la raccolta fondi per Bryan, il bambino di Villanova di Guidonia affetto da un tumore cerebrale la cui storia ha commosso la Città del Nordest.

Stamane, mercoledì 2 febbraio, a scoprire la sparizione del salvadanaio con le offerte sono stati i titolari di “Al Civico 9”, il bar pasticceria di via Luigi Rizzo, a Villanova, frazione di Guidonia Montecelio.

Ieri, martedì primo febbraio, Tiburno.Tv aveva dato la notizia del furto di due dei 150 bussolotti presenti in altrettante attività commerciali della città: il primo salvadanaio era sparito dal “Caffè Ricci” di viale Roma a Guidonia e il secondo da “Beauty Lab”, il centro estetico di via Rosolino Pilo a Villanova, due esercizi che avevano messo il cuore nell’iniziativa di solidarietà.

“Leggendo la notizia sul sito di Tiburno.Tv – spiega il titolare di “Al Civico 9” – stamattina ho notato che anche il nostro salvadanaio con la foto di Bryan impressa sopra era sparito. Purtroppo non abbiamo le telecamere per verificare l’identità dell’autore. Sono molto dispiaciuto, ma continueremo a partecipare alla gara di solidarietà”.

Una gara dal titolo “Un sorriso per Bryan” iniziata a dicembre scorso, quando migliaia di persone si sono mobilitate per sostenere la famiglia e dare una speranza di vita ad un bambino di appena due anni e mezzo. Iniziative, manifestazioni, raccolta fondi: una straordinaria campagna di sensibilizzazione per garantire al bambino le migliori cure all’estero e per aiutare i genitori nelle sfide economiche quotidiane che la drammatica situazione richiede.