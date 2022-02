“All’Ater arriva un esperto di energia nucleare”

“Un esperto di energia alla guida dell’Ater Roma che arriverà tra un mese. Ennesimo pasticcio di Zingaretti”. A criticare la nomina in una nota la consigliera regionale della Lega del Lazio, Laura Cartaginese.

“L’edilizia residenziale pubblica non è e non deve mai essere una terra di conquista politica ma un luogo dove si costruisce una vita migliore per i cittadini, garantendo standard adeguati e diritti che non possono essere messi in secondo piano”, riporta Cartaginese, “La gestione dell’Ater di Roma è l’ennesima dimostrazione di quanto questi presupposti, che dovrebbero essere scontati, in realtà vengano costantemente violati da chi dovrebbe esserne garante. Il consiglio di amministrazione dell’azienda regionale ha così deciso di sostituire Napolitano, finito a fare il capo di gabinetto di Zingaretti, con un esperto di energia nucleare, Luca Manuelli, che non arriverà prima della fine di questo mese, a quanto pare per motivi contrattuali. Il risultato?

L’Ater è senza controllo, nel caos più totale in un momento così delicato. Mi chiedo come si possa pensare di non nominare una figura pro tempore che possa perlomeno presiedere gli atti più urgenti. Non continuare a gestire la cosa pubblica pensando sempre e solo alle campagne elettorali”, lo dichiara